Dilma e PT são condenados a pagar R$ 75 mil a empresa por dívida de campanha

A defesa da ex-presidente alega que não houve entrega do material gráfico (foto: Agência Brasil/Reprodução) ex-presidente Dilma Rousseff e o PT foram condenados a pagar R$ 75,4 mil a uma empresa que forneceu cerca de 41,5 mil bandeiras eleitorais para a campanha presidencial de 2014. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e ainda cabe de recurso. A defesa da ex-presidente alega que não houve entrega do material gráfico.



As bandeiras foram confeccionadas pela empresa Angela Maria do Nascimento Sorocaba ME e tinham as imagens de Dilma e de Alexandre Padilha. O político foi candidato do PT ao governo de São Paulo. As informações são do portal UOL.





Segundo a defesa do diretório nacional do PT, a responsabilidade pela compra era do diretório estadual do partido em São Paulo. Apesar disso, o TJ não aceitou a argumentação.





"O diretório nacional do PT pode não ter assinado o recebimento dos produtos, mas isso não acarreta inexistência de sua responsabilidade por serviço prestado em seu favor", disse o desembargador Melo Colombi, relator do processo.





De acordo com ele, é função do diretório nacional cobrar do estadual. "Não pode, porém, deixar de pagar por produto e serviço devidamente entregue."



