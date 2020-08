Governo prorroga por mais 60 dias programa de redução de jornada e salário

Suspensão do contrato de trabalho e redução salarial que foram liberados na pandemia (foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro prorrogou por mais dois meses o programa de acordos de suspensão do contrato de trabalho e redução salarial que foram liberados na pandemia do novo coronavírus pela Medida Provisória (MP) nº 936.O anúncio foi feito por meio das redes sociais na tarde desta segunda-feira (24/08) e também foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).