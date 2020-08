Bolsonaro sobre coronavírus: 'Não vi no mundo quem enfrentou melhor a pandemia do que nós'

(foto: CAROLINA ANTUNES/AFP)

pandemia de COVID-19 do que o próprio governo brasileiro. A declaração ocorreu durante a assinatura de medidas provisórias de acesso ao crédito a micro e pequenos empresários.



LEIA MAIS 07:16 - 20/08/2020 Bolsonaro e o PSL: Parlamentares resistem a tentativa de reaproximação do presidente e seu ex-partido

07:07 - 20/08/2020 'Não compete a ninguém fazer dossiê', diz ministra Cármen Lúcia

21:00 - 19/08/2020 MPF entra com recurso para garantir direito de protesto de indígenas na BR-163 excepcionais as ações ministeriais diante do novo coronavírus. "No meu entender, guardando-se as devidas proporções, não vi no mundo quem enfrentou melhor essa questão do que o nosso governo. Isso nos orgulha. Mostra que tem gente capacitada e preocupada, em especial, com os mais pobres, os mais humildes", apontou.



Bolsonaro ainda voltou a criticar as medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos. Segundo ele, uma “quebradeira” na economia seria pior do que o próprio vírus, que já provocou 110 mil mortes no país. O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (19/08), "não ter visto no mundo" alguém que enfrentou melhor ade COVID-19 do que o próprio governo. A declaração ocorreu durante a assinatura de medidas provisórias de acesso ao crédito a micro e pequenosO presidente ainda caracterizou comoas ações ministeriais diante do novo coronavírus. "No meu entender, guardando-se as devidas, não vi no mundo quem enfrentou melhor essa questão do que o nosso governo. Isso nos orgulha. Mostra que tem gente capacitada e preocupada, em especial, com os mais pobres, os mais", apontou.Bolsonaro ainda voltou a criticar as medidasadotadas por governadores e prefeitos. Segundo ele, uma “quebradeira” na economia seria pior do que o próprio vírus, que já provocou 110 mil mortes no país.





“Temos dois problemas: o vírus e o desemprego. São dois assuntos que devemos tratar com responsabilidade, mas simultaneamente. A turma do 'fica em casa' e a turma do contra começou a dizer que eu era insensível e não estava preocupado com a vida das pessoas, e dizendo sempre ao Guedes que 'a economia se recupera, a vida não'. Olha, uma quebradeira na economia, não precisa ser médico nem economista pra dizer isso, as causas, o efeito colateral disso é pior, mas muito pior do que o próprio vírus."





O presidente completou: “Hoje em dia, já se começa a notar que o governo lá atrás estava no caminho certo, enquanto se fechava quase tudo no Brasil, nós aqui não paramos, em especial com a equipe econômica, trabalhando e buscando meios para que empregos não fossem destruídos e as propostas apresentadas por nós foram excepcionais”, disse.



Auxílio emergencial prorrogado





Bolsonaro afirmou durante a solenidade que o auxílio emergencial deverá ser prorrogado até o fim do ano. O valor, no entanto, será menor do que os R$ 600 já pagos e deve ficar entre R$ 250 e R$ 400.





O presidente justificou dizendo que o atual valor do auxílio custa aos cofres públicos mais de R$ 50 bilhões mensais. Em referência ao ministro Paulo Guedes, apontou que "alguém na equipe econômica" sugeriu R$ 200, quantia que Bolsonaro considera pouco, apesar de ter elencado o mesmo valor quando a medida foi aventada. Bolsonaro completou dizendo que é possível chegar a um “meio termo”.



“Estamos agora em fase final. Hoje, tomei café com o Rodrigo Maia no Alvorada e também tratamos desse assunto do auxílio emergencial. Os R$ 600 pesa muito para a União. Isso não é dinheiro do povo porque não está guardado, é endividamento e se o país endivida demais, acaba perdendo a credibilidade para o futuro. Então R$ 600 é muito, o Paulo Guedes fa…, alguém da economia falou em R$ 200, eu acho que é pouco. Mas dá pra chegar em um meio termo e nós buscarmos que seja prorrogado por mais alguns meses, talvez até o fim do ano”, concluiu.