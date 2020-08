Existe discussão para adequação de sobras de universidades, diz Rodrigo Garcia

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), admitiu que existe uma discussão em andamento a respeito de sobras orçamentárias e financeiras das universidades estaduais e instituições de pesquisa. Ele ressaltou, durante coletiva realizada nesta quarta-feira, 19, que o orçamento das instituições está mantido para o próximo ano.



Na quinta-feira passada, 13, o governo encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) proposta de corte de gastos que obriga o repasse do excedente em caixa das universidades públicas além de prever extinção de fundações estaduais, alterações tributárias e concessões de parques públicos.



Segundo Garcia, o governo busca, em parceria com a Alesp, alternativas para que a intenção de redução de custos do governo fique mais clara na redação do projeto.



"O que existe é uma discussão sobre as sobras orçamentárias e financeiras dessas instituições para, principalmente neste momento de pandemia, fazer frente às despesas do Estado", disse Garcia no Palácio dos Bandeirantes.



"Estamos trabalhando com essa reforma exatamente para não faltar recursos a pagamento de salários a professores, pesquisadores e servidores públicos que estão na base do governo do Estado", emendou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.