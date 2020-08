Outdoor do pequi roído, contra Bolsonaro, chega à PF e à Justiça

O empresário e produtor rural Celso Montoia Nogueira, 49 anos, entrou, nessa terça-feira (18/8), com uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) euma notícia-crime na Polícia Federal pedindo a retirada dos outdoors, em Palmas, que diz que o presidente Jair Bolsonaro “não vale um pequi roído” e pede impeachment dele.Morador da cidade de Novo Acordo (TO), o homem alega na ação que a Constituição garante a livre manifestação de pensamento, mas veda o. Segundo o documento, as expressões vinculam ao “povo de Palmas e do Estado do Tocantins, como se a opinião versadaao pensamento de todos que aqui residem, o que não é uma verdade.”