Bolsonaro cumprimenta populares e provoca aglomeração no MS

Em imagens postadas por ele mesmo, Bolsonaro aparece em meio à uma aglomeração comprimentando apoiadores (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair (sem partido) desrespeitou o uso obrigatório de máscara em lugares públicos e causou aglomeração em uma visita a Corumbá, a 430km de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O chefe do Executivo inaugurou nesta terça-feira (18) uma estação radar da Força Aérea Brasileira.



De acordo com uma regra estabelecida em decreto municipal da cidade, o uso de máscara é obrigatório devido à pandemia do novo coronavírus. Durante a cerimônia, o presidente retirou o acessório de segurança pelo menos duas vezes.



Em imagens postadas por ele mesmo, Bolsonaro aparece em meio a aglomeração, comprimentando apoiadores. Cerca de 400 pessoas acompanharam o discurso do presidente. Alguns deles também estavam sem a proteção.



- Corumbá/MS.



Depois do evento, Bolsonaro retirou novamente a máscara e cumprimentou diversas pessoas.

Essa é a primeira vez de Bolsonaro no estado desde as eleições. Ele desembarcou por volta das 10h, acompanhado dos ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Agricultura, Tereza Cristina. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recepcionou o presidente no pátio do aeroporto.





*Estagiária sob supervisão da eitora-assistente Vera Schmitz