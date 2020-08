O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que "com o presidente Jair Bolsonaro quieto, o Brasil fica mais calmo", principalmente para discutir as questões relativas ao combate ao novo coronavírus. Segundo Doria, em entrevista à rádio Jovem Pan, "esse período mais quieto do presidente, com menos polêmica, é bom, é saudável para o Brasil".