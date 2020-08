Prevendo continuidade no Ministério da Saúde, Pazuello entrega comando militar

Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello (foto: Carolina Antunes/PR) Eduardo Pazuello, passa o comando do 12ª Região Militar para se manter no cargo de liderança da principal pasta do enfrentamento à COVID-19. Como adiantado por Pazuello em conversa com o jornal Correio Braziliense, não há sinalizações de que o militar seja substituído na função de interino mesmo após o término do prazo de 90 dias previsto inicialmente. O ministro interino da Saúde, general, passa o comando do 12ª Região Militar para se manter no cargo de liderança da principal pasta do enfrentamento à COVID-19. Como adiantado por Pazuello em conversa com o jornal Correio Braziliense, não há sinalizações de que o militar seja substituído na função de interino mesmo após o término do prazo de 90 dias previsto inicialmente.









Para continuar à frente da pasta, Pazuello passa a função para o general Edson Rosty, em cerimônia prevista para esta quinta (20). Desde janeiro, Pazuello estava responsável pelo comando da Amazônia Ocidental, que inclui os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Em abril, embarcou para Brasília, à pedido do presidente Jair Bolsonaro, e assumiu a secretaria-executiva do Ministério da Saúde.





Menos de um mês depois, passou a ocupar a função de ministro interino após a saída de Nelson Teich. À época, declarou que o objetivo era ficar por 90 dias, a fim de auxiliar no processo de transição. Em junho, foi oficializado como interino e, após o período de três meses pré-estipulado, informou que não há prazo definido para deixar a pasta, cabendo ao presidente decidir.





"Enquanto for necessário, eu já falei para o presidente que eu estou à disposição para ficar aqui”, afirmou Pazuello. No entanto, ele não demonstra movimentações para abandonar o quadro de generais da ativa e não vê problema em conciliar a atual condição na carreira militar com o comando da pasta. "Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser da ativa e ficar agregado até dois anos.”





Bem avaliado pelos gestores dos estados e municípios e, ao mesmo tempo, pelo presidente da República, a transferência do comando é só mais um indicador da permanência de Pazuello como ministro, pelo menos até o fim da pandemia.





Outro nome levantado para assumir os comandos é o do deputado federal e líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP/PR). Ex-ministro da Saúde no governo Temer, o parlamentar se aproxima de Bolsonaro e seria uma nova possibilidade de devolver o comando da Saúde ao Centrão, bloco que ocupa cada vez mais espaço no governo e que auxilia Bolsonaro no controle do Congresso.