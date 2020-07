Filha de Pazuello é nomeada para assumir cargo público no Rio

Ministro Eduardo Pazuello (foto: Flickr)

Nomeação com data retroativa

Mais uma filha de ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi designada a ocupar cargo comissionado na administração pública. Nesta quinta-feira (23), o Diário Oficial do Rio de Janeiro publicou a nomeação de, filha do general, ministro da Saúde.Stephanie foi nomeada para ocupar o cargo de supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A, aTambém nesta semana, o Diário Oficial da União trouxe a nomeação de Isabela Oassé de Moraes Ancora Braga Netto , filha do ministro da Casa Civil, general Wlater Barga Neto.Isabela acabou desistindo de assumir o cargo por causa da repercussão pública.A nomeação da filha de Pazuello é retroativa a 6 de julho e acontece em um contexto de dispensa de funcionários pela mesma RioSaúde que está contratando a filha do ministro da Saúde.O argumento para a dispensa é a desmobilização do Hospital de Campanha do Rio Centro, erguido para cuidar dos infectados com o novo coronavírus. O RioSaúde é responsável pela administração de várias unidades de saúde do Rio, incluindo o hospital de campanha.