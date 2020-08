Brasileiros querem fim da Lava Jato? Operação mudou no governo Bolsonaro? Veja pesquisa

Presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, julgado no STF pelo crime de organização criminosa

Um estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas revela quedos brasileiros querem a. A pesquisa foi publicada na véspera do dia em que Deltan Dallagnol , líder da força-tarefa em Curitiba, seria julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Bolsonaristas





Bolsonaro foi à cidade para uma cerimonia de entrega do novo sistema de abastecimento de água para a população.



O presidente estava acompanhado do senador Ciro Nogueira, presidente do PP, um dos partidos do Centrão.



No fim de julho, apoiadores de Jair Bolsonaro receberam o presidente no município de São Raimundo Nonato-PI aos gritos de “fim do Lava Jato” Bolsonaro foi à cidade para uma cerimonia de entrega do novo sistema de abastecimento de água para a população.O presidente estava acompanhado do senador, presidente do PP, um dos partidos do

Nogueira é réu no Supremo Tribunal Federal, julgado pela suposta prática de organização criminosa, no esquema que ficou conhecido como ‘quadirlhão do PP’. Ele foi apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Em 2017, Ciro Nogueira afirmou, em entrevista à TV Meio Norte, que considerava Bolsonaro “fascista”, “preconceituoso” e sem capacidade de governar (veja o vídeo abaixo).



“O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido. É um discurso muito fácil, mas isso não é para presidente da República. O Bolsonaro não tem capacidade de governar. Ele nunca geriu nada”, declarou o senador.



“O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um. Ele tem um caráter fascista,. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido. É um discurso muito fácil, mas isso não é para presidente da República. O Bolsonaro não tem capacidade de governar. Ele nunca geriu nada”, declarou o senador.

O instituto avaliou, também, a visão dos brasileiros sobre o ambiente político para os trabalhos da Lava Jato durante o governo do presidente(sem partido).Parados entrevistados, Bolsonaro melhorou o clima para condução da operação. Jáentendem que o ambiente é o mesmo dos governos anteriores, enquantoconsideram que o atual governo piorou o cenário para a Lava Jato.