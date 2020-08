Sérgio Moro defende permanência de Deltan Dallagnol na Lava-Jato

Sérgio Moro atuou como juiz da Lava-Jato em Curitiba, até pedir demissão para ocupar um dos ministérios no governo do presidente Jair Bolsonaro (foto: Ed Alves/CB/D.A. Press)



O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro foi as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (17/8), para defender a permanência do procurador Deltan Dallagnol no Ministério Público Federal (MPF), em Curitiba. Deltan enfrentará o julgamento de ações, na sessão desta terça-feira (18/8), no Conselho Nacional do Ministério Público. da Justiça Sérgiofoi as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (17/8), para defender a permanência do procurador Deltanno Ministério Público Federal (), em Curitiba. Deltan enfrentará o julgamento de ações, na sessão desta terça-feira (18/8), no Conselho Nacional do Ministério Público.









Ao Correio, Deltan afirmou que caso esse pedido se concretize, ocorrerá violação da independência funcional do Ministério Público. No Twitter, Moro afirmou que a Constituição prevê a irremovibilidade dos integrantes do órgão.