Morre o ex-deputado federal mineiro Caio Narcio

Caio Narcio foi deputado federal durante um mandato. (foto: Vinícius Loures/Câmara dos Deputados )

Com muita tristeza que recebemos a notícia da perda prematura do nosso ex deputado federal, o jovem e amigo Caio Narcio. Caio nos deixa muitos exemplos: luta e companheirismo. De bom caráter e boa índole é uma grande perda a vida pública! Nosso especial abraço a Narcio Rodrigues. %u2014 PSDB %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@PSDBoficial) August 16, 2020

O ex-deputado federal mineiro, do PSDB,neste domingo. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O político contraiu o novoo que acarretou em problemas pulmonares. Neste ano, Caio já havia sido hospitalizado para tratar uma meningoencefalite.A informação da morte de Caio Narcio foi confirmada pela conta oficial de seu partido no Twitter. Aos 33 anos, Caio deixa a esposa, grávida de cinco meses. Ele ocupava uma das vagas de terapia intensiva da casa de saúde paulistana.Seu pai, Nárcio Rodrigues, também representou Minas Gerais nado Deputados. Ele foi secretário de Estado durante o governo Antonio Anastasia.Em 2018, quando era parlamentar, Caio Narcio também foi internado por conta da meningoencefalite. A doença consiste em um processo inflamatório que afeta o cérebro e as meninges. Ele ficou no Congresso Nacional entre 2015 e janeiro do ano passado.Pelas redes sociais, o presidente do, Bruno Araújo, lamentou o óbito do correligionário.

"Perdemos hoje esse jovem líder e emigo: Caio Narcio. Deixa-nos lições de coragem, companherismo e compromisso com a vida pública. Foi uma honra estarmos juntos num dos momentos mais importantes da história recente do país", postou.