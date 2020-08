Mourão deve ficar fora da chapa de Bolsonaro em 2022

Bolsonaro está de olho na reeleição de 2022, sem o atual vice-presidente Hamilton Mourão (foto: Valter Campanato/ Agência Brasil) Jair Bolsonaro seja reeleito em 2022. Pelo que ouvem nos corredores do Palácio do Planalto, o general Hamilton Mourão não será mantido como vice na chapa que irá para as urnas nas próximas eleições. Os empresários começam a se dar conta de que podem perder um de seus principais interlocutores no governo casosejaem 2022. Pelo que ouvem nos corredores do, o general Hamilton Mourão não será mantido como vice na chapa que irá para as urnas nas próximas eleições.





Ciente de que já está sendo descartado, Mourão sonha com o governo do Rio Grande do Sul, seu estado natal.