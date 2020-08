Covas: Não cabe numa coletiva que trata de pandemia sanitária, tratar de eleições

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), se recusou a responder pergunta sobre a sua campanha à reeleição durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, nesta sexta-feira, 14. "Não cabe numa coletiva que trata de uma pandemia sanitária, de uma crise global, a gente tratar das eleições", disse.



"A convenção do PSDB está marcada para o dia 12 de setembro. A partir desta data eu falo como candidato a prefeito", afirmou Covas, que havia sido questionado sobre a ausência do apresentador José Luiz Datena no pleito.