Toffoli tem alta após cinco Dias internado com pneumonite alérgica

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, recebeu alta nesta sexta-feira, 14, e já deixou o hospital, segundo informou a assessoria de imprensa do Tribunal.



Toffoli foi internado no domingo passado, 9, com pneumonite alérgica e ficou em observação no Hospital DFStar, em Brasília, até a tarde de hoje. Apesar do período de internação, ele continuou trabalhando, sem entrar de licença médica.



Segundo boletim médico, o quadro de enfermidade pode ter sido causado por fungos, ácaros ou bactérias dos aparelhos de ar-condicionado do STF. O hospital informou que notificou o Supremo Tribunal Federal e sugeriu a realização de um estudo do ambiente de trabalho, com a coleta de materiais e avaliação do sistema predial de ar condicionado.



Essa é a terceira vez que Toffoli foi internado neste ano. Em maio, ele foi submetido a uma cirurgia para a drenagem de um abscesso. Em julho, o ministro bateu com a cabeça em uma queda em casa e precisou de sutura.