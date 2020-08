Prefeito e ex despontam como favoritos na corrida eleitoral em Ipatinga

Pesquisa aponta que dois nomes se apresentam como favoritos, mas indecisão ainda é grande (foto: Divulgação/Prefeitura de Ipatinga) Ipatinga, cidade do Vale do Aço, ainda toma conta dos eleitores, a cerca de três meses para as eleições municipais deste ano. Segundo levantamento realizado pela F5 Atualiza Dados, encomendado pela TV Alterosa e divulgado nesta quinta-feira, apesar da dificuldade de escolha, dois nomes conhecidos são os favoritos para a corrida eleitoral. A indecisão na escolha de um candidato ao cargo de prefeito em, cidade do Vale do Aço, ainda toma conta dos eleitores, a cerca de três meses para as eleições municipais deste ano. Segundo levantamento realizado pela, encomendado pela TV Alterosa e divulgado nesta quinta-feira, apesar da dificuldade de escolha, dois nomes conhecidos são os favoritos para a corrida eleitoral.









Nardyello é seguido de perto pelo ex-prefeito Sebastião Quintão (MDB), que soma 14,69% das menções. João Magno (PT), também ex-chefe do Executivo municipal e ex-deputado federal, corre por fora, com 7,51%.





A situação é semelhante na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não cita nenhum nome. Os indecisos somam 75,79%, enquanto os votos brancos ou nulos são 15,03%. Nardyello Rocha tem 2,67% e é seguido por Sebastião Quintão, com 2,50%. Empatados com 1,17% das citações, João Magno e o vereador Professor Sávio Tarso (PV) correm por fora.

Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, destacou o grande número de indecisos na cidade do Vale do Aço. Apesar disso, o pesquisador acredita que Sebastião e Nardyello vão disputar os votos em um momento crítico, onde não se pode errar na campanha.

"Um dos levantamentos que mais mostra indecisos na estimulada é Ipatinga. Mostra que as campanhas de candidatos e pré-candidatos não chegam ao eleitor. Qualquer movimento errado desses dois principais nomes compromete a chegada em 15 de novembro, na eleição. O primeiro tem 18%, o segundo 14%, tecnicamente empatados pegando a margem de erro. A briga deve ficar entre os dois, acho que seja difícil alguém de fora chegar", disse, ao Estado de Minas.





Avaliação da gestão





O levantamento também pediu aos eleitores uma opinião sobre a gestão de Nardyello Rocha. Ele chegou ao cargo em abril de 2018, após o então prefeito Sebastião Quintão renunciar. Os números mostram que a maioria entrevistada julga como regular ou boa a passagem de Nardyello pela Prefeitura de Ipatinga.





Ao todo, 38,56% dos entrevistados classificou como regular a gestão. Outros 26,88% disseram que a gestão foi boa, enquanto 13,52% definiram a administração como ruim.

Outros 10,68% foram além e disseram que a passagem foi péssima, ao contrário de 7,68%, que julgaram como ótima. Por fim, 2,67% não souberam opinar.





Demais dados





A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 11 de agosto deste ano, com margem de erro de 4%, de acordo com a F5, que ouviu 599 pessoas. As eleições municipais deste ano acontecerão em 15 de novembro (primeiro turno). Por ter menos de 200 mil eleitores, Ipatinga não tem segundo turno.





Os partidos têm até 26 de setembro para registrar os candidatos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que essa solicitação seja oficializada, todo político é considerado pré-candidato para a Justiça.