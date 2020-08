Deputado estadual Gil Pereira testa positivo para COVID-19

Desde o início da pandemia, Gil Pereira vinha fazendo testes de rotina para a COVID-19 a cada 15 dias. (foto: Ricardo Barbosa/ALMG )

O deputado estadual(PSD) foi diagnosticado com o novo coronavírus (COVID-19). A informação foi confirmada aona tarde desta terça-feira (11) pelo próprio, que está assintomático e em isolamento, em Belo Horizonte.

Pereira é oa ter a confirmação do teste positivo para a COVID-19 divulgado. Antes dele, em julho, foram diagnosticados com a doença o vice-presidente da Assembleia, Antônio Carlos Arantes (PSDB); o vice-líder do governo de Romeu Zema (Novo) na Casa, Guilherme Cunha (Novo); João Vitor Xavier (Cidadania), pré-candidato a prefeito da capital, e Laura Serrano (Novo).

Vários servidores do Parlamento mineiro também testaram positivo para o coronavírus.

Os trabalhos legislativos seguem pelo sistema a distância, com os deputando participando das sessões por videoconferência.

Em entrevista ao EM, Gil Pereira disse que teve a confirmação do contágio da COVID-19 ao fazer um teste em hospital particular de Belo Horizonte, na segunda-feira (10). Ele disse que, desde o início da pandemia, vinha realizando “testes de rotina” para a doença a cada 15 dias.

“Mas estou assintomático e vou continuar participando das sessões da Assembleia em isolamento", informou o parlamentar. “Não tenho nem ideia de como me contaminei com esse vírus”, completou Pereira.