Câmara dos Deputados registra 86 casos de COVID-19 entre servidores

Câmara diz adotar protocolo estabelecendo medidas preventivas para trazer segurança às atividades na Casa (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Câmara dos Deputados registrou, desde o início da pandemia do novo coronavírus, 86 casos de infecção por COVID-19 entre servidores efetivos, ocupantes de cargos de natureza especial (CNEs) e secretários parlamentares. A informação foi prestada ao Correio Braziliense pela Assessoria de Imprensa da Casa. dos Deputados registrou, desde o início dado novo, 86 casos depor COVID-19 entre servidores efetivos, ocupantes de cargos de natureza especial (CNEs) e secretários parlamentares. A informação foi prestada ao Correio Braziliense pela Assessoria de Imprensa da Casa.





Por meio de nota, o órgão informa que, desde o início da pandemia, vem adotando um protocolo de conduta que estabelece uma série de medidas preventivas trazer segurança aos necessitem ir às dependências da Casa para a execução de atividades parlamentares e administrativas. Entre elas está o Sistema de Deliberação Remota, para os parlamentares.









O relator da PEC, deputado Fábio Trad (PSD-MS), disse ao Correio Braziliense que seu parecer está pronto para votação. "O relatório está pronto, mas eu aguardo a reinstalação da comissão especial, porque com a pandemia houve a suspensão das atividades de todas as comissões", disse o deputado.





Ele revelou que, em razão da importância do tema, o presidente da comissão, Marcelo Ramos (PL-AM), está tentando com Rodrigo Maia uma exceção para que só esse colegiado seja reinstalado durante a pandemia. "Então eu vou aguardar o resultado dessa conversa para definir o dia da discussão e votação do meu relatório", afirmou Trad.





A assessoria da Câmara informou que as medidas adotadas têm conseguido manter baixo o risco de contágio por COVID-19 na Casa.





"A adoção do teletrabalho, para a maior parte dos servidores, e do Sistema de Deliberação Remota, para os parlamentares, têm permitido manter o risco de contágio sob controle, com números baixos em comparação ao total de pessoas que circulariam na Casa se estivesse aberta em condições normais — mais de 20 mil pessoas por dia, entre parlamentares, servidores, terceirizados, visitantes e população flutuante em geral", diz o comunicado da assessoria.