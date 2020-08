Militares são 'o grande elo' que garante liberdade à população, diz Bolsonaro

Ao participar da solenidade de promoção de oficiais-generais do Exército, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 6, que as Forças Armadas dão "uma certa tranquilidade" para ele conduzir o País. Segundo Bolsonaro, os militares são "o grande elo" que garante liberdade à população.



"O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia de lei e da ordem, foi a certeza da sua liberdade. Este é o bem maior que interessa a todos nós e, nesta corrente, o grande elo são as Forças Armadas, são o nosso Exército brasileiro", discursou Bolsonaro na cerimônia.



O presidente também enalteceu a importância da confiança da sociedade nas Forças Armadas. "Por isso, em grande parte, a confiança nessa instituição. Por isso, em grande parte, uma certa tranquilidade que eu tenho em dirigir, em conduzir o País para o seu destino que todos nós queremos", afirmou.