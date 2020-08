PF encontra R$ 90 mil em casa no Lago Sul de secretário de Dória preso

PF encontra R$ 90 mil em espécie em casa no Lago Sul ligada a secretário de SP (foto: Reprodução) Polícia Federal encontrou, nesta quinta-feira (6/8), R$ 90 mil em espécie em uma residência no Lago Sul. De acordo com informações obtidas pelo Correio, junto a fontes que atuam nas investigações, o endereço é ligado ao secretário de Transportes do governo de São Paulo, Alexandre Baldy. encontrou, nesta quinta-feira (6/8),em espécie em uma residência no Lago Sul. De acordo com informações obtidas pelo, junto a fontes que atuam nas investigações, o endereço é ligado ao secretário de Transportes do governo de São Paulo,









Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O dinheiro estava em dois cofres, sendo R$ 50 mil no primeiro que foi aberto e R$ 40 mil no segundo. Baldy foi detido em casa, nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.