Apoiador diz a Bolsonaro que o presidente foi vítima de bruxaria; veja vídeo

(foto: Reprodução/Twitter)

Circula nas redes sociais um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro conversa com um de seus apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Na filmagem, é possível ver que o eleitor não acredita que o presidente tenha sido infectado pelo novo coronavírus. Para ele, tudo é obra de bruxaria.

"Você falou que tinha passado no médico. Ficou em repouso. Na quarta-feira, eu ajoelhei no banco ali e comecei a orar. Você não tem nada de corona. É bruxaria", diz o homem. "Vi muito africano fazendo bruxaria pra você. No prato que você comer eu como porque você não tem nada pra pegar em ninguém", completa.

Ao que Bolsonaro responde, sorrindo: "Estou bem já, estou curado já". Assista:

%u201CVocê não tem nada de corona. É bruxaria, muito africano fazendo bruxaria pra você%u201D pic.twitter.com/zZ5I701y4E — Samuel (@SamPancher) August 3, 2020

Diagnóstico

O presidente confirmou que estava com COVID-19 em 7 de julho, depois de ser submetido a mais um exame de detecção da doença no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. No mesmo dia, confirmou que estava se tratando com cloroquina.

No último dia 25, os resultados mostraram que o presidente estava livre do vírus, o que permitiu a retomada de sua agenda, incluindo uma viagem ao Nordeste.

O presidente, porém, confirmou que, após a cura da COVID-19, seu pulmão apresentava uma infecção.