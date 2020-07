'Não esperem barulho': Salário de Weintraub será 3 vezes maior no Banco Mundial

Weintraub desembarcou nos Estados Unidos no dia (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após 40 dias de sua chegada aos Estados Unidos , que deixou a impressão no Brasil de ter empreendido uma viagem de fuga , tamanha foi rapidez com que deixou o Brasil depois de ser exonerado do cargo de ministro da Educação, o economistaserá recompensado pelo atual governo brasileiro por ter saído sem defenestrar o presidente, que ficou visivelmente acabrunhado ( veja vídeo ) por demitir o aliado do cargo.Weintraub vai receber um salário, no cargo, que assumirá na primeira semana de agosto, de diretor do) – a confirmação saiu nesta quinta-feira (30) -, três maior do que recebia no. No Bird, ele vai receber em dólar, o equivalente a R$ 115,8 mil. Ele recebia no cargo de ministro salário de R$ 31 mil.Nessa quinta-feira, após ser confirmado no cargo, Weintraub sinalizou à rede de televisão CNN que odeve ficar no passado durante o exercício do cargo – garantido até 31 de outubro, quando nova eleição deverá ocorrer. ”Não esperem barulho, trabalho em banco é silencioso”, declarou o ex-ministro.Weintraub foi eleito pelo grupo de países - conhecido como constituency-, representando Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trinidad e Tobago para ser Diretor Executivo no Conselho do Banco, que tem 25 cadeiras em seu conselho executivo, representando os países que integram a instituição.Por meio de nota, o Bird fez questão de ressaltar no curto comunicado que o cargo de Weintraub não o torna funcionário do banco. "Diretores Executivos não são funcionários do Banco Mundial. Eles são nomeados ou eleitos pelos representantes dos nossos acionistas", diz o texto.Weintraub, que responde dois inquéritos por racismo contra chineses e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, foi indicado pelo governo brasileiro, apesar de diversos protestos, incluindo a dos próprios funcionários, que argumentaram com o risco de 'perda de credibilidade' do Bird.