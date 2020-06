Vídeo: veja os motivos que levaram Weintraub a deixar o governo

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

Agradeço a todos de coração, em especial ao Presidente @jairbolsonaro

O melhor Presidente do Brasil!

LIBERDADE!https://t.co/zYLGh4hntI %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 18, 2020

Com a saída de Weintraub, um forte nome para assumir a pasta é o secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim . Assim como o ex-ministro, faz parte da ala ideológica e é seguidor do escritor Olavo de Carvalho. Defende o homeschooling — proposta de ensino doméstico ou domiciliar.

Nadalim é formado em direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde também fez especialização em filosofia e mestrado em educação. No ano passado, ele havia sido cogitado para assumir o ministério, quando Bolsonaro exonerou o então ministro da Educação, Ricardo Vélez.





Os rumores de que Weintraub deixaria o governo aumentaram nesta semana, quando ele não compareceu a duas cerimônias ocorridas no Palácio do Planalto. Em ambos eventos, o alto escalão de Bolsonaro compareceu em peso. Aliados disseram que a ausência do ainda ministro foi para não causar constrangimento com outras autoridades da República.





A situação de Weintraub no governo começou se desgastar após a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. O ex-ministro da Educação disse no encontro: "Por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF".





Nesta quarta-feira (17/6), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 9 a 1, rejeitar o pedido para que Weintraub fosse retirado do inquérito das fake news, que apura ameaças, ofensas e informações mentirosas contra os magistrados.