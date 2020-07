Governador do Piauí e primeira-dama são alvos de operação da PF

(foto: Wikipédia)

realizou buscas na casa do governador(PT), no gabinete da primeira-dama(PT), em Brasília, em empresas e na casa do irmão da deputada, e na sede da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), em Teresina, para investigar a suspeita de um esquema criminoso parade transporte escolar.A operação desta segunda-feira é desdobramento de uma outra batizada de Topique, deflagrada em 2018. Segundo a Policia Federal, o governo do estado continuou contratando as empresas suspeitas, mesmo depois das fases anteriores daA primeira fase da Operação Topique cumpriu mandados na sede da Seduc e em outros 39 locais. Na segunda fase, batizada Operação Satélite, os policiais federais fizeram buscas no Palácio de Karnak, sede do governo estadual, e novamente na Seduc.De acordo com a PF, entre os anos de 2015 e 2016, servidores da cúpula administrativa da Seduc teriam se associado a empresários do setor de locação de veículos e desviado, no mínimo, R$ 50 milhões de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb - e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.O dinheiro teria sido desviado através de pagamentos superfaturados em contratos de transporte escolar. O resultado prático, que chegava até os estudantes, era um transporte escolar sem qualidade e segurança.