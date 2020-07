Deputado Eduardo Bolsonaro é operado em Brasília

Eduardo Bolsonaro deve fazer 6 meses de cirurgia (foto: Reprodução/Twitter)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) anunciou, neste sábado (27/5), por meio do Twitter, que passou por uma cirurgia no joelho. Na rede social, o filho do presidente Jair Bolsonaro diz que rompeu o ligamento de um dos joelhos e teve que reconstituí-lo numa operação.