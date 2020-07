Sociedade Brasileira de Infectologia sofre ataques depois de publicar documento contra cloroquina

Além do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), outros 13 senadores assinaram a representação (foto: Agência Senado/Reprodução) senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou nesta quinta-feira (22) uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ofício ao Ministério da Justiça pedindo providências quanto às ameaças sofridas pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) após a recomendação de não uso da cloroquina no tratamento contra a COVID-19. A representação foi assinada por Randolfe e mais 13 senadores.



LEIA MAIS 15:20 - 22/07/2020 COVID-19: Vereadores aprovam requerimento que sugere à PBH uso de cloroquina

20:18 - 19/07/2020 Apoiadores de Bolsonaro 'saúdam' cloroquina, e internet não perdoa: 'Simba do Rei Leão'

20:42 - 18/07/2020 Bolsonaro diz ser a prova de que cloroquina funciona e que isolamento mata

A SBI foi alvo de inúmeras notícias falsas e xingamentos nas redes sociais após a publicação do documento, na última sexta-feira (17). protocolou nesta quinta-feira (22) uma representação àpedindo providências quanto às ameaças sofridas pelaapós a recomendação de não uso da cloroquina no tratamento contra a. A representação foi assinada por Randolfe e mais 13 senadores.foi alvo de inúmeras notícias falsas e xingamentos nas redes sociais após a publicação do documento, na última sexta-feira (17).





“Comportamentos desse tipo, verdadeiros atentados, contra os membros da Sociedade Brasileira de Infectologia são crime contra a ciência, contra o nosso pacto civilizatório. Quem faz crime é criminoso e por isso quem pratica deve responder diante as regras do estado democrático”, argumentou Rodrigues em sessão do Senado.





No documento, a SBI relembra que na, medicina, são os estudos clínicos que definem se determinado medicamento é eficaz e seguro. Para argumentar contra a cloroquina, os membros da entidade utilizaram duas pesquisas. “No tratamento para COVID-19, tal regra não é diferente e essas características devem ser observadas”, explica.





Após destrinchar os dois estudos, um publicado nos Estados Unidos e outro na Espanha, a entidade conclui que “com essas evidências científicas, a SBI acompanha a orientação que está sendo dada por todas as sociedades médicas científica dos países desenvolvidos e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de que a hidroxicloroquina deve ser abandonada em qualquer fase do tratamento da COVID-19.”





O coordenador científico da SBI, Clóvis Arns, disse que a entidade está aberta ao diálogo e que o intenção é ser útil à sociedade. “O objetivo é um só, ajudar o povo brasileiro e aqueles que tomam decisões. Eu entendo que nós, da sociedade científica, precisamos nos limitar a transmitir à população o que os artigos científicos trazem”, afirmou, durante sessão.









No último dia 17, o Ministério da Saúde desrespeitou as ordens da OMS e ampliou as orientações para o uso de cloroquina em tratamento precoce de pacientes com COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS).



No documento publicado com assinatura do ministro interino General Eduardo Pazuello, foi ampliado o uso do medicamento para gestantes, crianças e adolescentes, que agora passam a fazer parte dos grupos de risco. A orientação também vale para a prescrição do medicamento, que permanece a critério do médico, sendo necessária também a vontade declarada do paciente. No caso de pacientes pediátricos ou incapacitados, é necessário o consentimento dos pais ou responsáveis legais.





Com a palavra, SBI: