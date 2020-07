Mandetta admite possibilidade de se candidatar em 2022: 'Vou estar em praça pública'

Mandetta ganhou popularidade neste ano, quando chefiou o combate à pandemia por certo período (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) Saúde de janeiro de 2019 a abril deste ano, Luiz Henrique Mandetta já pensa nas eleições de 2022. Nessa quarta-feira, em entrevista para a BandNews TV, o também ex-deputado federal admitiu a possibilidade de concorrer para o cargo de presidente ou vice-presidente da República. Ministro dade janeiro de 2019 a abril deste ano,já pensa nas. Nessa quarta-feira, em entrevista para a BandNews TV, o também ex-deputado federal admitiu a possibilidade de concorrer para o cargo de presidente ou vice-presidente da República.









"Se o Democratas acreditar na mesma coisa, eu vou. Se o Democratas achar que ele quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho. Eu vou achar o caminho. Como candidato, ou carregando o porta-estandarte do candidato em que eu acreditar. Mas que eu vou participar ativamente das eleições, eu vou", disse o ex-ministro, de 55 anos.





Mandetta ganhou popularidade e já se coloca bem em pesquisas eleitorais depois do período em que permaneceu no Ministério da Saúde, principalmente em tempos de pandemia. O ex-ministro travou um embate contra Jair Bolsonaro (sem partido), atual presidente, devido a diferenças na maneira de enfrentar a proliferação do novo coronavírus.