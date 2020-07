Aprovação da filha de Braga Netto para gerência da ANS causa polêmica nas redes

Walter Braga Netto aceitou a nomeação da filha para cargo comissionado (foto: Edu Andrade/Ministério da Economia) Casa Civil para a filha do general Walter Braga Netto, ministro do órgão, ocupar um cargo de gerência na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) provocou reação imediata nas redes sociais e muita polêmica. Nesta quarta-feira, o nome de Braga Netto figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil devido à nomeação confirmada. A aprovação concedida pelapara ado general, ministro do órgão, ocupar um cargo de gerência na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) provocou reação imediata nas redes sociais e muita polêmica. Nesta quarta-feira, o nome de Braga Netto figurou entre os assuntos mais comentados donodevido à nomeação confirmada.









Braga Netto contrata filha de Braga Netto. Vc paga o salário. Mamata never ends https://t.co/xQBLkucHen %u2014 Fred Melo Paiva (@fredmelopaiva) July 22, 2020 Militocracia é isso...



por Ricardo Costa de Oliveira*



*"Isabela Oassé de Moraes Ancora Braga Netto ganhou um importante cargo na ANS (Agência Nacional de Saúde), R$13 mil e não tem formação específica na área. Filha do ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto, + pic.twitter.com/yk7b2LQ4l3 %u2014 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 FLUZ4O_É_DUCA%uD83D%uDEA9 (@FLUZAO_E_DUCA) July 22, 2020 %u201C...Acabou a MAMATA, e a falta de vergonha na cara tbm. Essa gente tá muito preocupada com o Brasil.%u201D Aprovada nomeação da filha de Braga Netto na ANS com salário de R$ 13 mil https://t.co/OX7eYlPoYo %u2014 Aristarco de Samos (@spinosa1632) July 20, 2020 Sabe a filha do gen Villas Boas @Gen_VillasBoas ? Ta empregada no governo. Sabe a filha do gen Braga Netto? Ta empregada na ANS. Sabe o filho do gen Mourão? @GeneralMourao? No BB porque "é bom bagarai", já dizia o... filho de Bolsonaro.https://t.co/JZxMZ98SvB %u2014 Samuel Cassemiro (@SamuelCR5) July 22, 2020 Isabela Oassé de Moraes Ancora Braga Netto foi indicada para uma vaga de gerente da ANS, órgão ligado ao Ministério da Saúde, com salário de R$ 13.074 por mês. Não é necessária a realização de concurso público para exercer a admissão.





Com sede no Rio de Janeiro, a agência regula o mercado de planos de saúde. Se confirmada a nomeação, a filha de Braga Netto ocupará o cargo de Gustavo de Barros Macieira, servidor de carreira da agência e especialista em direito do Estado e da regulação pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que ainda ocupa o posto.





A vaga disputada por Isabela é para comandar a Gerência de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores. O posto trata da relação entre ANS, planos de saúde e prestadores de serviços, como hospitais. A filha do ministro é formada em comunicação social. O nome de Isabela foi analisado pela Casa Civil porque nomeações para cargos comissionados do alto escalão exigem aval da pasta.