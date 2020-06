Braga Netto exonera dois secretários do Ministério da Cidadania

O ministro chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, exonerou dois secretários do Ministério da Cidadania, segundo portarias publicadas em edição extra do Diário Oficial que circula nesta segunda-feira, 15.



Segundo os atos, estão sendo exonerados do cargo Ely Harasawa, secretária nacional de Atenção à Primeira Infância da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania; e o ex-jogador de vôlei Emanuel Fernando Scheffer Rego, secretário nacional de esporte de alto rendimento da Secretaria Especial do Esporte.