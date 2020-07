Em depoimento, Flávio Bolsonaro nega vazamento de informações da PF

AM

Uma investigação criminal apura denúncia de vazamento da operação. A denúncia foi feita por Paulo Marinho (foto: Agência Brasil/Reprodução) advogada Luciana Pires afirmou nesta segunda-feira (20) que o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), negou, em depoimento, ter tomado conhecimento prévio da deflagração em 2018 da Operação Furna da Onça pela Polícia Federal. afirmou nesta segunda-feira (20) que onegou, em depoimento, ter tomado conhecimento prévio da deflagração em 2018 da Operação Furna da Onça pela Polícia Federal.









Entenda

Uma investigação criminal apura denúncia de vazamento da operação. A denúncia foi feita pelo empresário Paulo Marinho, ex-aliado do senador e do presidente. Na época, Marinho afirmou que o filho 01 de Bolsonaro foi previamente avisado sobre a operação, que trouxe à tona as movimentações atípicas nas contas de seu ex-assessor Fabrício Queiroz.





Queiroz trabalhou junto com Flávio na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e foi citado em um relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), o que arrastou o então deputado estadual para o centro de uma investigação criminal sobre suposto esquema de desvio de salários em seu gabinete, a chamada "rachadinha".

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa