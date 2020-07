Governo quer aprovar nova CPMF repaginada com apelo social

Na tentativa de conquistar aceitação da proposta, Guedes, ministro da Economia, diz que vai incluir cobranças sobre dividendos no projeto de reforma tributária (foto: Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo - 16/3/20)



Brasília – O governo começa a afinar o discurso em defesa de um novo imposto sobre transações financeiras digitais, nos moldes da antiga Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira (CPMF). O apoio à medida cresce aos poucos no Planalto, com a insistência do ministro da Economia, Paulo Guedes, que não pretende abrir mão do projeto. Idealizador da proposta, ele acredita que a arrecadação extraordinária pode ser usada para criar ou ampliar benefícios sociais.





O vice-presidente Hamilton Mourão, por exemplo, já defende abertamente a proposta. Ontem, em entrevista à Rádio Gaúcha, afirmou que “temos que tributar isso aí”, em referência às movimentações financeiras feitas pela internet. Mas, no caso de Bolsonaro, a situação é mais complicada. É preciso um bom motivo para justificar a criação do imposto que ele mesmo rejeitava.





Por isso, parlamentares duvidam do apoio do presidente à medida. Deputados e senadores apontam a possível incoerência de Bolsonaro, caso embarque na ideia, após ter demitido Marcos Cintra, ex-secretário da Receita Federal, por defender uma nova CPMF. “Não acredito que o presidente vá comprar (a ideia). Acho que é mais uma tentativa, que é legítima, de colocar o tema em debate”, ponderou o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB).





A proposta do governo, mesmo com contrapartidas sociais, é “natimorta”, considera Efraim. “Já nasce derrotada pela memória ruim que a sociedade tem do imposto, tanto o setor produtivo quanto a população", explicou. Por enquanto, no Congresso, o poder de convencimento da equipe econômica não vai para além do chamado Centrão, grupo aliado do governo. "Não queremos novos impostos e, muito menos, a ressurreição da CPMF", reforçou Efraim.





Apenas lideranças de partidos como PP, PL e PSD defendem o imposto, e geralmente com alguma ressalva, como a inclusão da desoneração da folha por mais tempo do que pretende o governo. Para tentar ampliar a base de apoio, Guedes chegou a dizer que vai incluir cobranças sobre dividendos na proposta de reforma tributária, o que poderia agradar parte da esquerda. Mas logo explicou que, em troca, acabaria com o Imposto de Renda para pessoas jurídicas.





A perda de arrecadação de um lado seria compensada pela cobrança, de outro. Guedes usa mesma lógica para várias situações, mas, atualmente, aponta a CPMF como fonte de financiamento de praticamente todas as ideias levantadas. O novo imposto, segundo o ministro, pode ajudar na ampliação da desoneração da folha de salários de empresas, na criação de um fundo de Previdência para trabalhadores informais e no aumento e benefícios do Bolsa-Família.





Mudanças





Mesmo que a CPMF não seja capaz de cobrir todas as mudanças, as compensações devem entrar no debate da reforma. Para o líder do PP no Senado, Esperidião Amin (SC), é importante sugerir contrapartidas para garantir que não haverá aumento de carga tributária. “A discussão sobre diminuir encargos sobre a folha de salários deve ser ampla, com equivalência financeira. Temos que levar em conta todas as opções de contrapartida”, disse. O senador cita como exemplo as propostas de taxar dividendos e de rever isenções no Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).



Tributo viabiliza ‘Renda Brasil’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, está certo de que conseguiu convencer o presidente Jair Bolsonaro a aceitar a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Pela proposta do governo, o tributo virá em forma de um imposto sobre transações eletrônicas. Guedes assegura a Bolsonaro que a nova CPMF terá uma função totalmente social, o que o ajudará politicamente.





Nas conversas que vem tendo com Bolsonaro, o ministro da Economia tem apresentado uma série de programas sociais que podem ser financiados com a nova CPMF. Além de garantir a ampliação do Bolsa Família, que passará a se chamar Renda Brasil, garantirá a criação de empregos por meio da desoneração das folhas de salários.





Guedes sabe que, depois do fim do pagamento do auxílio emergencial – o governo já divulgou o calendário das parcelas extras –, o desemprego aumentará muito, um grande problema para a imagem de Bolsonaro. Então, é preciso, no entender dele, criar uma rede de proteção social, que suavizará os efeitos do desemprego, melhorando a imagem do governo.





Bolsonaro praticamente se convenceu com os argumentos de Guedes, pois olha mais à frente, vislumbrando a reeleição em 2022. O presidente tem em mãos números levantados por sua equipe mostrando que o pagamento do auxílio emergencial conseguiu reduzir a contração da economia e conter a queda de popularidade do governo.





Não por acaso, Bolsonaro deu aval para Guedes retomar o debate sobre a nova CPMF publicamente. A orientação do Planalto é testar ao máximo a reação da população e a do Congresso para ver até onde o governo pode ir. A meta é aprovar o imposto sobre transações eletrônicas até o primeiro semestre de 2021. (Vicente Nunes)