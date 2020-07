Cinco anos após acusação, Zezé Perrella vira réu por improbidade administrativa

Segundo investigação, Perrella recebeu R$ 1,2 milhão em reembolsos por serviços não comprovados quando era deputado estadual (foto: Carlos Moura/CB/D.A Press)

Cinco anos depois de o Ministério Público apresentar ação por improbidade administrativa, o ex-senador(MDB-MG) foi notificado pela Justiça e se tornou réu por receber R$ 1,2 milhão em reembolsos por serviços não comprovados quando ainda era deputado estadual em Minas Gerais (2007-2010).O ex-dirigente do Cruzeiro não havia sido localizado pelos oficiais deem endereços indicados durante os últimos cinco anos, e só se manifestou nos autos após ter os bens bloqueados, em março deste ano.A Promotoria acusa Perrella de ter entregue diversascom indicativos de serviços que não foram prestados com o objetivo de ser ressarcido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.Como deputado estadual ele tinha direito a verba indenizatória - destinada ao custeio de despesas como aluguel de imóvel ou veículos para a atividade parlamentar – de, no máximo, R$ 20 mil por mês.Somente com gastos de 'assessoria contábil e tributária', Perrella gastou R$ 198,3 mil. Segundo o MP, os serviços não tinham 'qualquer caráter público', mas ele foi ressarcido em R$ 187,8 mil por despesas com divulgação de atividade parlamentar por meio de serviços gráficos.Ouvidos pela, os proprietários de algumas empresas não confirmaram os serviços para o então deputado ou não conseguiram comprovar os trabalhos prestados. O representante de uma gráfica, inclusive, disse aos investigadores que a empresa estava desativada na época dos fatos.Inicialmente, o pedido da Promotoria para bloquear os de bens de Perrella foi negado em 2016. No entanto, 'diante das frustradas tentativas de notificação', orecorreu da decisão e cobrou a liminar, autorizada pelo juiz Elton Pupo Nogueira, da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias em março deste ano.Apesar de não ter sido localizado pela Justiça ao longo dos últimos cinco anos, Perrella atuou no comando doaté dezembro do ano passado, quando o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro."Não entendo o motivo da dificuldade do réu ser encontrado, pessoa pública conhecida em Minas Gerais, por tantos anos desde a decisão no ano de 2016, quando foi apreciado o pedido de indisponibilidade de bens pela magistrada oficiante no feito", apontou Nogueira, em março."Contudo, desde a decisão com indisponibilidade de pouco mais de dez mil reais, em cerca de sessenta dias o réu foi encontrado, apresentou defesa nos autos e recurso no Tribunal de Justiça".Ao aceitar a ação e colocar Perrella no banco dos réus neste mês, o juiz afirmou que as provas apresentadas até então apontam a existência de 'elementos que demonstram a possibilidade de ocorrência de' praticada pelo ex-senador e seu enriquecimento ilícito.Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia obtido contato com o ex-senador Zezé Perrella. O espaço permanece aberto a manifestações.