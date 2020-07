Mourão diz que tirar garimpeiros de terras indígenas não é como tirar camelô da rua

Mourão disse que atividade ilegal nas terras Yanomamis tem sido recorrente nos últimos anos (foto: Romerio Cunha/AFP)

O vice-presidente da República,(PRTB), afirmou nesta quarta-feira (15) que o governo está estudando e debatendo como realizar uma operação contra garimpeiros em terras indígenas em, Norte do país.Mourão afirmou que a atividade ilegal nade povos Yanomamis é recorrente e vem sendo explorada há 30 anos, por vezes aumentando ou diminuindo as ações.“Existe uma determinação da Justiça solicitando que se apresente um planejamento para a retirada desses, que não é um processo simples. O meu dileto instrutor, general (Augusto) Heleno (ministro do Gabinete de Segurança Institucional), fez uma observação muito clara: tirar garimpeiros de lá não é a mesma coisa que tirar camelô da Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. É uma operação complexa. Então, isso está sendo estudado e debatido, aguardando as decisões finais”, afirmou.De acordo com o vice-presidente, essa exploração “faz parte até da vida econômica da região daquele estado”, e aumenta de acordo com o preço do, que subiu neste ano.Além disso, Mourão remete também o aumento à situação da pandemia do, com redução de atividades econômicas e desemprego que “leva muita gente a buscar uma forma de ganhar a vida e poder sustentar a sua família”.“Estou colocando isso aqui como as condicionantes que levam a que grupos de garimpeiros adentrem a terra indígena, notadamente dentro do eixo dos rios Mucajaí e Uraricoera, onde estão estabelecidos esses garimpos”, afirmou.As informações foram repassadas pelo vice-presidente em entrevista coletiva após segunda reunião do