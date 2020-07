Mandetta alfineta governo Bolsonaro em post que fala sobre racismo e mortes por COVID-19

Henrique Mandetta prestou solidariedade às vítimas da COVID-19 e do racismo no Brasil (foto: Nelson Almeida/AFP)





Na sequência, o ex-ministro citou a fala do secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco: "Sai daí. Eu disse não. O que você não entendeu?".



Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Franco é flagrado destratando o garçom que servia água e café durante uma reunião remota do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre as estratégias de combate ao novo coronavírus, na manhã desta sexta-feira.





Coronel da reserva, Franco ocupa a segunda posição na hierarquia do Ministério da Saúde que, há quase dois meses, é comandado interinamente pelo general do Exército Eduardo Pazuello.







Por fim, Mandetta prestou solidariedade às vítimas da COVID-19 e do racismo no Brasil e concluiu o texto apelando para a religiosidade: "Oremos".

O ex-ministro da saúde Henrique Mandetta usou as redes sociais para se solidarizar com vítimas da COVID-19 e do racismo no Brasil. Em um mesmo post, publicado na manhã deste sábado, ele abordou os dois assuntos, em uma clarano governo de Jair Bolsonaro.