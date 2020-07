Secretário-executivo do Ministério da Saúde expulsa garçom em live; veja vídeo

Franco já chamou atenção outras vezes por usar um broche de uma caveira com uma faca enfiada no crânio durante as coletivas de imprensa (foto: Agência Brasil/Reprodução) Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre as estratégias de combate ao novo coronavírus. A reunião foi transmitida em forma de live, na manhã desta sexta-feira (10). O vídeo viralizou nas redes sociais. secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, expulsou um garçom que atendia durante uma reunião remota dosobre as estratégias de combate ao novo coronavírus. A reunião foi transmitida em forma de live, na manhã desta sexta-feira (10). O vídeo viralizou nas redes sociais.

No vídeo, o garçom se aproxima e o secretário faz um sinal negativo com a mão. Logo em seguida, uma mulher ergue o braço, o que faz o garçom passar atrás dele para servir. Ao ver que o homem apareceu na tela, Franco fez gestos para o funcionário sair e aumentou o tom de voz.

“É importante que com segurança e responsabilidade...sai daí. Eu falei não! O que você não entendeu?!”, disse o secretário-executivo.

Faca na caveira

Franco já chamou atenção outras vezes por usar um broche de uma caveira com uma faca enfiada no crânio durante as coletivas de imprensa. Coronel de Forças Especiais do Exército, ele foi para a reserva após 39 anos de serviços.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.