Profissionais do transporte escolar terão renda mínima emergencial

COVID-19 fez com que muitos trabalhadores escolares ficassem sem renda por tempo indeterminado. (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Álcool gel

O governador Romeusancionou aque, em virtude da pandemia do novo coronavírus, estabelece o pagamento de renda emergencial aos trabalhadores do. O aval do chefe do Executivo à medida consta na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado.Os profissionais passam a constar na lista de profissões e grupos sociais com direito aomínimo emergencial concedido pelo governo estadual. O benefício vale para os transportadores de alunos das redes pública e privada. A concessão da ajuda é decorrente de Projeto de Lei (PL) aprovado pela Assembleia Legislativa em 18 de junho.“Muitos permissionários do transporte escolar não estão recebendo salário, já enfrentam dificuldades financeiras e se encontram em situação de extrema vulnerabilidade”, explica a autora da proposta, Delegada Sheila (PSL), ao justificar a iniciativa.O governador liberou também a comercialização deem embalagens que não contenham informações para a utilização segura do produto. Para isso, contudo, é preciso que constem advertências sobre a necessidade de manter o insumo, inflamável, longe de crianças e do calor. Necessário, também, a orientação de busca por ajuda médica em caso de ingestão.A medida é oriunda de PL apresentado ao Poder Legislativo pela deputada Celise Laviola (MDB).