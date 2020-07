Carlos Bolsonaro: 'Aos poucos vou me retirando. Ninguém é insubstituível'

Carlos Bolsonaro (Republicanos) (foto: Agência Brasil/Reprodução) notícias falsas, o filho do presidente e vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para anunciar que poderá viver um “novo movimento pessoal.” Um dia após o Facebook derrubar diversos perfis ligados à família Bolsonaro, em uma ação contra a disseminação de, o filho do presidente eutilizou asnesta quinta-feira (9) para anunciar que poderá viver um “novo movimento pessoal.”

Totalmente ciente das consequências e variações. Aos poucos vou me retirando do que sempre explicitamente defendi. Creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal. Estou cagando pra esse lixo de fakenews e demais narrativas. Precisamos viver e nos respeitar! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 9, 2020





"Totalmente ciente das consequências e variações. Aos poucos vou me retirando do que sempre explicitamente defendi. Creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal. Estou cagando para esse lixo de fake news e demais narrativas. Precisamos viver e nos respeitar", escreveu.





Carlos ainda afirmou que “ninguém é insubstituível” e que ele jamais seria "pedante" em se colocar nesse patamar. “Todos queremos o melhor para o Brasil e que ele vença! Apenas uma escolha pessoal pois todos somos seres humanos! Seguimos! E surpresas virão! Não comemorem, escória!", completou.



Entenda

Na última quarta-feira (8), um levantamento do Laboratório Forense Digital do Atlantic Council, em parceria com o Facebook, apontou ligação direta de Tércio Arnaud Tomaz, assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, com um esquema de contas falsas nas redes sociais.%u200B



Tércio é apontado como responsável por parte dos ataques a opositores de Bolsonaro, como ao ex-ministro Sergio Moro.





