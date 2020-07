Doria lamenta vetos de Bolsonaro à lei que combate covid-19 entre indígenas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou lamentar os vetos do presidente Jair Bolsonaro a lei, sancionada nesta quarta-feira (8), que define medidas para combater o avanço do novo coronavírus entre indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.



"Espero que os parlamentares restabeleçam as medidas originais para proteger vidas. A proteção de vidas não se faz amparada em decisões ideológicas, pessoais, populistas ou personalistas", afirmou o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.