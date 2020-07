Nas redes sociais, políticos e internautas reagem ao resultado de exame de Bolsonaro

Presidente afirmou que está bem, após ter febre alta, mal estar e indisposição, sintomas de coronavírus que começaram a se manifestar no último domingo (foto: Isac Nóbrega/PR) internautas aguardavam o anúncio do resultado do exame feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após apresentar sintomas do novo coronavírus. Quando o Desde o ínicio do dia,aguardavam odo resultado do exame feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após apresentar sintomas do novo. Quando o presidente confirmou que testou positivo para COVID-19 , no fim da manhã desta terça-feira, o assunto já era um dos mais comentados do Twitter.









hashtag #forçaBolsonaro, que iniciou o dia entre as mais comentadas, perdeu forças ao longo da manhã e iniciou à tarde em sexto lugar. Nela, apoiadores criticaram o que chamaram de ódio contra o presidente e se solidarizaram desejando melhoras a Bolsonaro.



O presidente também afirmou que deu início ao tratamento utilizando hidroxicloroquina e azitromicina ainda ontem, tomando a segunda dose dos medicamentos nesta manhã, o que fez com que o termo "cloroquina" alcançasse o quarto lugar nas tendências no Brasil. Ambos os medicamentos não têm eficácia comprovada no combate ao vírus.