Em único compromisso na agenda, Bolsonaro tem reunião com Guedes à tarde

O presidente Jair Bolsonaro tem reunião nesta segunda-feira (6) com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a partir das 14h. O compromisso é único previsto na agenda do chefe do Executivo até o momento. Apesar disso, Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto, onde despacha diariamente, por volta das 8h40.



Na saída do Palácio da Alvorada, usando máscara, Bolsonaro cumprimentou e tirou fotos com apoiadores, inclusive crianças. O mandatário agradeceu sinalizações de apoio dos populares e ouviu uma música religiosa cantada pelo grupo. O presidente evitou falar com a imprensa que estava no local.



Mais cedo, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) novo veto de Bolsonaro à lei sobre o uso de máscaras durante a pandemia do novo coronavírus. Além da dispensa de uso em igrejas, comércio e escolas, divulgada na sexta-feira, agora Bolsonaro inclui na lista de vetos a retirada do uso obrigatório do equipamento em presídios e unidades de cumprimento de medidas socioeducativas.