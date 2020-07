Equipe de Bolsonaro se inspira em manobras de Lula

De olho nos votos de 2022, Bolsonaro tenta construir imagem de solidariedade à população mais carente (foto: AFP / EVARISTO SA)

bandeira do combate à corrupção e à "velha política", o presidente Jair Bolsonaro se vê acuado por investigações que trazem incertezas para o futuro do mandato.



Beneficiado pela onda antipetista que marcou as eleições de 2018, o presidente, hoje, é alvo de mais de 40 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Além disso, é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de interferência na Polícia Federal e responde a processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Também tem tido muita dor de cabeça com as apurações do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre as relações financeiras entre o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, preso desde 18 de junho.



Uma das principais semelhanças entre os gestos de Bolsonaro e de Lula reside na barganha pelo apoio político do Centrão, um bloco parlamentar de centro-direita conhecido pela atuação fisiológica. Se, durante o mensalão, os parlamentares desse grupo eram pagos em dinheiro para apoiar o governo, agora eles comandam orçamentos bilionários de importantes estatais e autarquias, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cuja verba anual é de R$ 54 bilhões.



Um dos maiores expoentes do Centrão, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), condenado e preso no mensalão, hoje é um dos principais aliados de Bolsonaro.





Além desse ponto em comum entre os adversários políticos, Bolsonaro agora tenta demonstrar uma preocupação com os mais pobres, uma tradicional bandeira petista. O capitão reformado, pressionado pelo desastre da passagem do novo coronavírus pelo país, anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses, a um custo de R$ 100 bilhões, o dobro do que queria o Ministério da Economia.



Também lançará o Renda Brasil, em substituição ao Bolsa Família e que unificará diversos benefícios. Para ampliar o número de beneficiários, o novo programa utilizará os dados do auxílio emergencial.





O cientista político André Pereira César, da Hold Assessoria Legislativa, lembra que Lula pavimentou o caminho para a reeleição com a ampliação dos recursos do Bolsa Família. O analista também recorda que, com isso, o petista ainda conseguiu fazer a sucessora, Dilma Rousseff.





“O ex-presidente Lula perdeu muito apoio com o escândalo do mensalão. A classe média, que tinha dado um cheque em branco para ele, deixou de apoiá-lo. O que ele fez? Escorou-se nos extratos mais carentes da sociedade, via políticas assistenciais, em especial o Bolsa Família. Foi um erro da oposição acreditar que ele sangraria até perder a eleição. A partir do reforço no aspecto social, Lula obteve um apoio maciço, em especial do Norte e do Nordeste, e conseguiu a reeleição”, disse César. “É exatamente a mesma estratégia que tem sido adotada por Bolsonaro”, observa.





Por traz dessa repentina guinada para o social está o temor do Planalto de que, após o arrefecimento da pandemia, a população tome as ruas para exigir o impeachment de Bolsonaro. Segundo avaliação de conselheiros do presidente, a melhor saída é colocar dinheiro no bolso dos mais necessitados. Eles confiam que, se conseguirem o apoio desse segmento da população, as chances de um impedimento serão remotas.



Recessão





Apoiadores do presidente apostam que ele recuperará o fôlego a ponto de buscar a reeleição em 2022. A grande dificuldade, porém, é que o país enfrenta a pior recessão da história, desemprego em alta e uma crise sanitária que está longe de acabar.



Um cenário bem desfavorável em comparação ao vigente durante o governo Lula, quando a economia estava em franca expansão, a inflação se encontrava sob controle e houve a entrada de uma enxurrada de dólares no país, devido ao boom das commodities. A esses fatores, somou-se um consistente processo de inclusão social.





Outro complicador para Bolsonaro é de natureza familiar. Durante os escândalos que mancharam a política brasileira, uma das estratégias mais comuns dos presidentes foi a de se distanciar de aliados enrolados com a Justiça.



Foi assim com Lula, que afastou o ex-ministro José Dirceu do governo, depois de ele ter sido apontado como principal mentor do mensalão. Para Bolsonaro, no entanto, tem sido bem difícil, pois é praticamente impossível se desvencilhar de um filho.





Flávio Bolsonaro é investigado pelo MP do Rio por suspeitas de crimes como peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, ele e Queiroz comandavam um esquema de rachadinha no gabinete que o parlamentar ocupava quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Nessa prática, os funcionários devolvem parte dos salários ao parlamentar.





O deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) é um dos que apostam na reeleição de Bolsonaro em 2022. Segundo ele, o presidente tem a favor o fato de não se desviar da agenda de reformas econômicas com as quais se comprometeu ainda na campanha eleitoral. O deputado também citou como trunfo os investimentos federais em infraestrutura.



“O nosso momento, antes da pandemia, não era tão favorável, mas, ainda assim, as medidas econômicas tomadas pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes (da Economia) estavam repercutindo muito bem, reforçando a credibilidade do Brasil”, afirma Jordy.





O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) acredita que Bolsonaro talvez nem complete o mandato, devido às sucessivas crises que tem criado desde a posse como presidente. “O extremismo dele, a insistência em dividir o país, os ataques à ciência frustraram os que acreditaram que ele poderia representar uma recuperação do Brasil. É um presidente despreparado, que está conduzindo o Brasil a um desastre no meio de uma pandemia”, diz.



Relembre





Mensalão: do pacotinho à condenação





» Em 14 de maio de 2005, ao circular a gravação do vídeo no qual um graduado funcionário dos Correios recebia um pacotinho de cédulas de um empresário, que, ao todo, somava R$ 5 mil, jamais se poderia imaginar que estavam lançados os dados de um dos maiores escândalos do país –– que manchou a aura política do PT, quase abreviou o primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e derrubou a virtual candidatura presidencial de José Dirceu, um dos homens fortes do partido.





» O flagrante de corrupção foi a centelha. A ignição veio com a entrevista, publicada em 6 de junho, do (ainda) cacique maior do PTB, Roberto Jefferson –– que retorna à cena como um dos suportes políticos de Jair Bolsonaro e promotor da aproximação do governo com o fluido Centrão.



O então deputado federal acusava o PT de promover um esquema de compra de parlamentares, por R$ 30 mil mensais, para que votassem favoravelmente às matérias de interesse do Palácio do Planalto. Foi o próprio Jefferson que classificou a mesada de “mensalão” –– e batizou o escândalo. E apontou para Dirceu como mentor intelectual do esquema.





» À medida que o novelo se desfiou, surgiu o publicitário mineiro Marcos Valério, que, por causa dos contratos que suas empresas mantinham com o governo federal, fora incumbido de operacionalizar o esquema de corrupção. Ele simplesmente reproduziu, a nível federal, uma manobra que executara no governo de Eduardo Azeredo –– que, anos depois, ficou conhecido como “mensalão tucano” e levou o ex-governador à prisão.





» Jefferson e Dirceu também foram parar atrás das grades e estrelas petistas despareceram da constelação política, como João Paulo Cunha, José Genoíno e Luís Gushiken. O governo Lula balançaria, mas não cairia porque, pela sobrevivência, cedeu cargos na máquina pública para os partidos que hoje compõem o Centrão e, sobretudo, para o então PMDB.



Com a base consolidada no Congresso, e a incerteza da oposição capitaneada pleo PSDB sobre os efeitos de um processo de impeachment, o presidente obteria a reeleição e, em 2010, faria sua sucessora –– Dilma Rousseff, que ocupara a Casa Civil em substituição a Dirceu.





» Em 2 de agosto de 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) começou o julgamento dos 38 réus do escândalo –– na denúncia inicial, eram 40 réus, mas dois seriam excluídos. Na acusação, o ex-procurador-geral Antonio Fernando de Souza classificou o escândalo como a ação de uma “sofisticada quadrilha”.



Foi sucedido na acusação por Roberto Gurgel, para quem o mensalão era “o mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil”.





» A relatoria do caso foi entregue ao hoje ministro aposentado Joaquim Barbosa. O julgamento despertou a ira dos radicais, que tentaram desqualificar o STF e, em vários momentos, o próprio magistrado, que sofreu até intimidação física. Mas nada disso adiantou: ao final, das 112 votações que a Corte realizou do mensalão, o voto de Barbosa foi seguido pelo plenário em todas as ocasiões –– e unanimemente em 96 delas.





“A partir do reforço no aspecto social, Lula obteve um apoio maciço, em especial, do Norte e do Nordeste, que precisavam mais desses recursos, e conseguiu a reeleição. É exatamente essa mesma estratégia que tem sido adotada por Bolsonaro”





André Pereira César, cientista político