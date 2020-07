'Queria entender tanto ódio por BH', diz secretário de Saúde sobre Zema

"Queria saber por que ele não nos deixa trabalhar em paz. Queria conclamar o governador a olhar para o belo-horizontino do jeito que ele tem dito que olha para o resto do estado", questionou.





Apoio 'irrisório'

De acordo com o gestor municipal, ao contrário do que afirmou o governador, a prefeitura expandiu os leitos de UTI da cidade a despeito da falta de suporte o estado. Números citados por Machado Pinto apontam que os leitos municipais de terapia intensiva saltaram de 82 para 331. "Isso é um aumento maior que 400%", observou.





O dirigente mencionou ainda o repasse de equipamentos de respiração e ventilação pulmonar pelo governo estadual. "Queria dizer que o governador disse que comprou mais de mil respiradores. BH recebeu, destes, apenas 27 – e todos foram para o Hospital Eduardo de Menezes (que pertence à FHEMIG - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, órgão vinculado ao governo de Minas). Nenhum outro hospital recebeu sequer um respirador ou ventilador do governo do estado", argumentou.





Na avaliação de Machado Pinto, os repasses da gestão Zema ao município foram incipientes, análise calcada na comparação com a ajuda concedida pelo governo federal no mesmo período. "Do ponto de vista financeiro, BH recebeu R$ 168 milhões do Ministério da Saúde. Já do governo do estado, recebeu a irrisória quantia de R$ 686,6 mil. Então, tudo o que Belo Horizonte conseguiu até agora foi sem ajuda do governo do estado", concluiu.





Na ocasião, o secretário esclareceu ainda a estratégia da prefeitura para deliberar sobre o funcionamento do comércio na capital, que não aderiu ao Programa Minas Consciente - protocolos sanitários de flexibilização lançados por Zema em 30 de abril . Segundo Machado Pinto, as decisões do prefeitos são embasadas por critérios estabelecidos pela Universidade de Harvard, que recomenda a intermitência atividades, guiadas pela curva de crescimento das infecções.





O gestor admitiu que há risco de colapso no sistema de saúde da cidade, que atingiu 87% de ocupação dos leitos de CTI nesta semana, índice recorde desde o início da pandemia. "Desde que não tomemos as medidas", refletiu.





Críticas de Zema

Para o governador Romeu Zema, a situação demonstrada no último boletim epidemiológico da capital - lotação de 87% das vagas de UTI e de 71% dos leitos clínicos - é consequência da falta de investimentos do município em novos leitos.





"Uma prefeitura rica como a de BH não fez o papel que era esperado. (...) A cidade de Belo Horizonte, até este momento, não conseguiu adicionar nenhum leito de UTI. O estado tem leitos, mas a capital, não", comparou.





Outra crítica de Zema ao prefeito Alexandre Kalil é que BH teria recebido alertas sobre a crise na rede de saúde do estado, que estabeleceu "diálogo franco e aberto" com alguns prefeitos.





"Nós temos aqui, o nosso programa Minas Consciente, que orienta não só as prefeituras, mas os cidadãos e os empresários. Dividimos o estado em 14 regiões, onde consideramos o número de leitos o nível de contaminação durante a pandemia. Sempre houve um diálogo franco e aberto. Alguns prefeitos, que adeririam ao programa, estão tendo um desempenho muito melhor. E aqueles que não (caso de Belo Horizonte), acabam enfrentando dificuldades", relatou.