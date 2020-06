Mandetta defendeu a transparecia de dados como uma das formas de combater a pandemia (foto: Reprodução Wikipédia )

“Quem lidera no Brasil é o coronavírus. O país vai atravessar a epidemia apenas tentando reduzir os danos", afirmou o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, em uma live no perfil oficial do Partido Democratas (DEM) no Instagram. Mandetta completou que “o governo sabe quantos óbitos nós teríamos, caso a gente não tomasse as medidas necessárias” e criticou a falta de um plano do governo brasileiro de combate à COVID-19.



“Apesar de o presidente fazer exatamente o contrário, todo o nosso trabalho focava napara conscientizar a população. Nós não podemos esconder nada de ninguém. Então, se eu der todos os dados de maneira franca, cada um faz o seu quebra-cabeça”, explicou.Mandetta discutiu a situação atual e a perspectiva para o coronavírus no Brasil, além de como lidar com a reabertura do comércio e as experiências internacionais bem-sucedidas. A transmissão ao vivo contou com a participação do líder da bancada do DEM na câmara, Efraim Filho.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa