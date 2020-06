Moro admite plágio em texto sobre lavagem de dinheiro

Sérgio Moro (foto: Fickr)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz federaladmitiu que assinou, como co-autor, texto comde um artigo publicado pelo site Consultor Jurídico (ConJur).Neste sábado, o Moro publicou nota justificando o plágio ( leia íntegra da nota abaixo).

A cópia de trechos de artigo do advogado Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos foi feita em texto de Moro e da advogada Beathrys Ricci Emerich. O trabalho dos dois plagiadores foi publicado na revista Relações Internacionais no Mundo Atual, da UniCuritiba.



Lemos escreveu o texto na ConJur em setembro do ano passado. A edição da revista em que o trabalho de Moro e Emerich foi publicado com data de abril/junho de 2019.

Entretanto, a bibliografia feita pela advogada revela que, na verdade, o texto foi produzido depois de abril deste ano, o que é confirmado por postagens de Emerich em redes sociais.



O ex-juiz reconheceu que seu artigo, que trata de lavagem de dinheiro do crime organizado por meio do pagamento a advogados, tem trechos que foram copiados do texto de Lemos, que fala sobre o aviltamento do livre exercício da advocacia em tempos de crise. Segundo Moro, a culpa pelo plágio foi da advogada, que foi orientada por ele na elaboração do artigo.



Após a revelação do plágio, o texto de Moro e Emerich foi inicialmente retirado dos arquivos da Unicuritiba.



Depois, Emerich retificou o texto, com pedido de desculpas. Ela admite "erro metodológico" por ter omitido "inadvertidamente (...) as referências à citação de um parágrafo do artigo científico de autoria do ilustre jurista, Dr. Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos". Assim, afirma na nova versão do artigo que incluiu em nota de rodapé a referência ao autor. Ela também faz pedido de desculpas a Lemos e a Moro.



Em nota, Sergio Moro afirma que a redação do artigo que continha plágio foi feita integralmente por Emerich, sua orientanda (apesar de ele também assinar o texto).

Nota de Moro



"O artigo em questão foi escrito em coautoria acadêmica, sendo a redação toda da orientanda. Infelizmente, ela cometeu um erro metodológico ao utilizar dois pequenos trechos sem citar o autor. O artigo foi retirado da revista, ela já reconheceu o erro e pediu desculpas ao autor. É o trabalho de uma aluna de pós graduação que cometeu um erro e já o corrigiu, o que é louvável."