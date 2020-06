Bolsonaro faz live semanal ao lado de Paulo Guedes

O presidente Jair Bolsonaro realiza, nesta quinta-feira, 25, transmissão semanal ao vivo, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto. Machado participou da transmissão com uma sanfona.



Durante a Live



Bolsonaro pediu ao presidente da Embratur que tocasse o hino religioso Ave Maria em homenagem às vítimas do novo coronavírus. "Queremos prestar uma homenagem aos que se foram. Quero pedir que o Gilson toque Ave Maria pra gente", afirmou o presidente. O pedido foi atendido com a melodia, por alguns segundos.