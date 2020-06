Luiz Fux é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal

AM

(foto: Agência Brasil/Reprodução) Luiz Fux foi eleito nesta quinta-feira (25) presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) pelos próximos dois anos. A ministra Rosa Weber foi apontada como vice-presidente. A eleição foi adiantada em razão da pandemia do novo coronavírus. Em condições normais, o pleito aconteceria em agosto.





O presidente assumirá o cargo no dia 10 de setembro. Ele vai substituir o ministro Dias Toffoli, que hoje comanda o STF.

Vale relembrar que as eleições do Supremo são protocolares, ou seja assumem o sistema de rodízio baseado no critério de antiguidade. É sempre eleito o ministro mais antigo que ainda não presidiu.

Advogado formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fux foi promotor de Justiça e juiz estadual. Em 2011, foi indicado a vaga do STF pela então presidente Dilma Roussseff.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa