Cidadão pede impeachment de prefeito de Nova Serrana por nepotismo

O prefeito de Nova Serrana nomeou o marido da sobrinha dele para o cargo de assessor especial de governo (foto: Divulgação) impeachment contra o prefeito de Nova Serrana, região Centro-Oeste do Estado, Euzebio Lago (MDB) foi protocolado na câmara municipal da cidade. A denúncia de infração político-administrativa foi solicitada pelo construtor Ronan Welly de Paula Silva e é baseada no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre Lago e o Ministério Público (MP). Um pedido decontra ode, região Centro-Oeste do Estado, Euzebio Lago (MDB) foi protocolado na câmara municipal da cidade. A denúncia de infração político-administrativa foi solicitada pelo construtor Ronan Welly de Paula Silva e é baseada no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre Lago e o Ministério Público (MP).

Embora tenha sido nomeado para o cargo, as investigações apuraram também desvio de função. Ele exercia atividades meramente administrativa no Sistema Nacional de Empregos (Sine). Richard ao ser nomeado assinou “declaração falsa” ao informar a inexistência de nepotismo, ou seja, omitir o parentesco com o prefeito.

Apesar do inquérito ter constatado a irregularidade, a promotora entendeu que “não se apurou danos ao erário pelos atos praticados, visto que não tem notícias do não comparecimento ao trabalho, e consequentemente, a desnecessidade de compromisso de transferência não onerosa, em favor da entidade lesada, da propriedade de bens, direitos e/ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtido na infração”. Com isso, ela propôs o TAC.

Euzebio Lago reconheceu que houve ato de improbidade e se comprometeu a devolver aos cofres municipais o valor equivalente a soma do salário mensal de Richard durante o período de nomeação. Ele irá ressarcir o município em R$15.671,65 em 36 parcelas. O valor será depositado em conta corrente da prefeitura. O inquérito civil foi arquivado e um procedimento administrativo instaurado para acompanhar o cumprimento do termo.

Pedido de impeachment

Para o denunciante, ao assinar o TAC, o prefeito admitiu que cometeu a prática de improbidade administrativa. “Além disso, ao escolher ele o assessor de gabinete, parente seu, sem qualquer dúvida, abusou das prerrogativas que lhe eram concedidas”, argumenta.

No documento, Ronan ainda pede a cassação do mandato de dois vereadores, Jadir Antônio (MDB) e Giovani Máximo (PSD). Ele aponta ambos com corresponsáveis por terem, segundo o denunciante, participado da escolha do nome de Richard para o cargo. “Por serem omissos, permitiram a prática de ato ilegal por outro agente público e nada fizeram para impedir a conduta ilegal, imoral e antiética”, alega. O pedido foi protocolado nesta terça-feira (23), passará pelo setor jurídico da câmara antes de ser colocado para apreciação em plenário.

“Factoides”

Em nota, a prefeitura de Nova Serrana classificou o pedido de impeachment como “factoide”. “A proximidade das eleições municipais estimula adversários do atual governo municipal a criar factoides. O objetivo é tentar desgastar a imagem do prefeito, através de manchetes na imprensa”, afirmou. Disse ainda que a “velha política, que administrou Nova Serrana por quase 30 anos, não se conforma com os avanços registrados entre 2017 a 2020, na segurança, saúde, educação, infraestrutura entre outros, apesar das dificuldades financeiras, adversidades temporais e consequências de uma pandemia”.

Finalizou afirmando que “o atual governo municipal é reconhecido em Nova Serrana pela transparência, honestidade e probidade nos seus atos administrativos” e que “essa não é a primeira e nem será a última denúncia a ser criada e divulgada, contra o atual governo”.

O vereador Jadir tratou o pedido como “incompleto”. “Falta comprovação de participação dos vereadores mencionados na contratação de servidor do poder executivo, poderia ser áudios, fotos ou testemunhas, não tem como entender um louco, somente outro louco”, afirmou. Ele ainda ironizou: “o poder Legislativo terá que alterar o regimento interno com a restrição em aceitação de denúncia de loucos e ladrões, podendo aceitar só de pessoas normais. O desespero é visível, a eleição se aproxima”, finalizou.

Giovani Máximo disse que, no momento, não irá se pronunciar a respeito.





(Amanda Quintiliano especial para o EM)