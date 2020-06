Manifestantes fazem carreata pró-Bolsonaro em Belo Horizonte

Carreata seguiu por trecho da Região Centro-Sul de BH (foto: Reprodução/Twitter @paulacamara_) Belo Horizonte. O grupo, favorável ao presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), criticou agentes públicos e políticos, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o prefeito Alexandre Kalil (PSD), e exaltou figuras como Bolsonaro e aliados. Manifestantes se reuniram entre a manhã e a tarde deste domingo em uma carreata na Região Centro-Sul de. O grupo, favorável ao presidente da República(sem partido), criticou agentes públicos e políticos, como ministros do(STF) e o prefeito(PSD), e exaltou figuras como Bolsonaro e aliados.





Algumas das faixas pediam as saídas de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do STF e de Kalil da prefeitura. “Impeachment já”, no caso da corte, e “fora ‘Kalil’”, foram algumas das mensagens em cartazes e faixas. A ideia do movimento também previa a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2022.





Demitido na última quinta-feira do Ministério da Educação, Abraham Weintraub também foi lembrado por manifestantes, que agradeceram o serviço prestado. A ação foi considerada uma trégua de Bolsonaro com o Supremo.









O deputado estadual Bruno Engler (PSL), cotado a disputar o cargo de prefeito de BH nas eleições deste ano, esteve na manifestação. Ele pediu liberdade a apoiadores de Bolsonaro, como Sara Winter, presa pela Polícia Federal (PF) e alvo de investigação por ameaça a ministros do STF.





“O povo de Belo Horizonte, o povo de Minas Gerais, exigindo que respeitem a nossa liberdade. Não podemos ter pessoas que estão presas por opinião. Sara Winter está presa por opinião, Jurandir (Alencar) e (Antonio Carlos) Bronzieri estão presos por opinião. Eles não vão criminalizar nosso direito de manifestação. Democracia é o povo no poder, e o povo está com Bolsonaro”, disse o parlamentar.





Os manifestantes se dirigiram até a Praça da Liberdade, também na Região Centro-Sul da capital mineira, onde permaneceram aglomerados. No início da tarde, o movimento se dispersou.