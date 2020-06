Filha de Olavo de Carvalho vai ao escritório em Atibaia e brinda prisão de Queiroz

Heloísa de Carvalho e Bruno Maia posaram em frente à casa onde foi preso Fabrício Queiroz (foto: Instagram/Rerodução) Heloísa de Carvalho, filha do escritor Olavo de Carvalho, foi à casa onde Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18/6), em Atibaia (SP), para comemorar a prisão e dizer que já sabia do paradeiro do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. , filha do escritor, foi à casa ondefoi preso na manhã desta quinta-feira (18/6), em(SP), para comemorar a prisão e dizer que já sabia do paradeiro do ex-assessor de





Bruno Maia, ela posou em frente ao local com uma taça de suco de laranja. "Mais um caso resolvido com minha parceira Heloisa de Carvalho", escreveram.



Queiroz foi preso às 6h desta quinta. Ele é investigado em um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio e por lavagem de dinheiro.





A operação foi coordenada pelo Ministério Público do Rio e executada pela polícia e pelo MP de São Paulo. Segundo o delegado da Polícia Civil de São Paulo que efetuou a prisão de Fabrício Queiroz, Oswaldo Nico Gonçalves, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro afirmou, ao ser detido, que iria se entender com a Justiça.