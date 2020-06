Verbas indenizatórias da Assembleia vão impulsionar respiradores e escudos faciais feitos pela UFMG

Produção de respiradores está em fase embrionária; recursos da Assembleia podem acelerar projeto da UFMG. (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Assembleia Legislativa e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) firmaram, nesta quinta-feira, umque prevê o repasse deà universidade para o fomento de projetos ligados ao combate à pandemia do novo. Os recursos, que serão entregues pelo Parlamento Estadual em três parcelas, vão impulsionar a produção de escudos faciais e ventiladores pulmonares. Há, também, a ideia de implantar teleconsultas para instruir a população sobre a doença.O dinheiro é proveniente do corte de 30% no valor das verbas indenizatórias dos deputados estaduais . No início de abril, os parlamentares aprovaram a redução dos valores destinados às atividades ligadas aos mandatos, como viagens, locação e manutenção de carros, consultoria e promoção de eventos.O acordo de cooperação foi assinado pela reitora da UFMG, Sandra Goulart, e pelo presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV). Segundo a reitora, a instituição tem produzido — e encaminhado aos hospitais públicos, como o Risoleta Neves — osO projeto deestá ligado à Faculdade de Medicina e ao Hospital das Clínicas. De acordo com ela, a transferência de recursos vai proporcionar a expansão do programa.A construção de, por sua vez, está em fase inicial. Profissionais da Escola de Engenharia atuam na busca por maneira de dar formas aos equipamentos. Há apoio de pessoal da Faculdade de Educação e do Colégio Técnico (Coltec).“Eles estão adquirindo os materiais para começar a produção e, assim, ajudar os hospitais públicos, que terão prioridade”, destacou. A reitora afirmou que, embora o protótipo já esteja desenvolvido, ainda não é possível cravar quando os equipamentos ficarão prontos.Ao assinar o documento, Agostinho Patrus ressaltou a importância das pesquisas conduzidas pela universidade. “A UFMG continua fiel ao seu legado histórico, herança que se sustenta no papel da universidade na produção e disseminação de conhecimento de qualidade e excelência. É, também, um legado de defesa do ensino público gratuito e diverso”, pontuou.Sandra Goulart falou, também, sobre as pesquisas sobre a viabilidade de umapara conter a COVID-19. Segundo ela, ainda não é possível traçar data para a conclusão dos trabalhos. Ela lembrou que, embora as atividades estejam adiantadas, o processo demanda várias etapas. Há, ainda, um grupo que estuda a eficácia de alguns medicamentos como forma de combate ao vírus.Mesmo ante a paralisação das atividades curriculares presenciais, Sandra lembrou que algumas ações de pesquisa e extensão têm continuado. Segundo ela, a UFMG está planejando o retorno das aulas de. “O que estamos pensando, agora, não se qualifica como educação a distância. Temos chamado de ensino remoto emergencial, pois não sabemos quando as aulas presenciais poderão ser retomadas. Não depende da UFMG, mas das autoridades sanitárias”, explicou.Nessa quarta-feira, o Ministério da Educação (MEC) editou portaria que autoriza aulas digitais para cursos superiores até o fim do ano . A UFMG ainda analisa o texto.Em abril, UFMG e Legislativo haviam firmado outra parceria, com o objetivo de monitorar o avanço da pandemia no estado